Спорткомплекс "Раубичи" в ожидании любителей зимнего активного отдыха

В спорткомплексе "Раубичи" кипит работа снежных пушек. Устойчивый минус на термометре позволяет заготовить максимальное количество снега для того, чтобы дальнейшие любые капризы погоды не помешали любителям зимнего ЗОЖа и спортсменам. Правда, лыжную трассу оформили еще в ноябре. Это удалось сделать благодаря эксперименту: снег, заготовленный еще весной этого года, накрыли опилками, а с наступлением поздней осени достали из-под так называемой подушки и уложили таким образом трассу.



