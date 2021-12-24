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Спорткомплекс "Раубичи" в ожидании любителей зимнего активного отдыха

В спорткомплексе "Раубичи" кипит работа снежных пушек. Устойчивый минус на термометре позволяет заготовить максимальное количество снега для того, чтобы дальнейшие любые капризы погоды не помешали любителям зимнего ЗОЖа и спортсменам. Правда, лыжную трассу оформили еще в ноябре. Это удалось сделать благодаря эксперименту: снег, заготовленный еще весной этого года, накрыли опилками, а с наступлением поздней осени достали из-под так называемой подушки и уложили таким образом трассу.

Так что к большим выходным в Раубичах снега будет с избытком. И здесь с нетерпением ждут любителей покататься на лыжах или скатиться с горы на ватрушке.

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