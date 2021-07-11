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Спортсменка Анастасия Мирончик-Иванова - героиня новой серии проекта "Белорусская Super женщина"

Быть полезной стране и народу и новыми достижениями в спорте приносить радость болельщикам! Это слова героини новой серии проекта о сильных не только духом женщинах Беларуси.

Анастасия Мирончик-Иванова - одна из мировых лидеров в прыжках в длину, мастер спорта международного класса. Не многие знают, что родилась спортсменка с серьезными проблемами со здоровьем. Но родительская любовь и ее личная сила воли сотворили чудо.

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