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Спортсменка Ванесса Колодинская поздравляет белорусов с Новым годом

Несомненно, свой след в уходящем году для будущих поколений оставили и звезды спорта! Ребятам, которые сейчас смотрят на то, как гордо поднимается белорусский флаг на международных соревнованиях, есть куда стремиться. Подводит итоги 2021-гои поздравляет всех белорусов с праздниками бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по борьбе Ванесса Колодинская.

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