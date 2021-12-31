Спортсменка Ванесса Колодинская поздравляет белорусов с Новым годом

Несомненно, свой след в уходящем году для будущих поколений оставили и звезды спорта! Ребятам, которые сейчас смотрят на то, как гордо поднимается белорусский флаг на международных соревнованиях, есть куда стремиться. Подводит итоги 2021-гои поздравляет всех белорусов с праздниками бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по борьбе Ванесса Колодинская.