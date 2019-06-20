Спортсмены делятся с подписчиками боевым настроем и не скрывают желание побеждать

В ожидании II Европейских игр и интернет-сообщество. Спортсмены со всей Европы делятся с подписчиками боевым настроем и не скрывают желание побеждать. О своей готовности к бою заявляют после прибытия в Минск боксеры из Бельгии, Словакии, Германии, Греции, Польши, Финляндии. Медали в этой дисциплине будут разыграны одними из первых. Также подписчикам о своей готовности сообщили и лучники из России. Среди спортсменов есть и те, кто пока просто наслаждается общением друг с другом. Такими фото поделились представители Сербии, Венгрии, Украины, Кипра. Есть время у атлетов и для забав. Спортсменка из Дании каталась на самокате по деревне спортсменов, а девушки-боксеры из Польши играли в дженгу. Бернадетте Граф, флагоносец из Австрии, уже предвкушает церемонию открытия, не расстается с флагом и отмечает, что это для нее большая честь.