Спортсмены и болельщики исторического матча продолжают обсуждение события в соцсетях

Финская бегунья Анне-Мари Кортэ отмечает, што это был бесценный опыт. "Минск - спасибо!". Спортсменка из США Рэйчел Шнайдер благодарит нашу столицу за теплый прием. А легкоатлет из Эстонии Магнус Кирт отмечает, что прекрасно провел время в Минске и благодарит за гостеприимство.



И, конечно, главный герой "Инстаграма" - Кубок победителей! Кадрами с трофеем делятся и чемпионы из Европы. Каждая сборная говорит спасибо болельщикам за поддержку, и матчевой встрече - за ценный опыт. "Спасибо!" - говорим и мы, болельщики, за праздник и яркие эмоции!