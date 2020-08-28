Спортсмены присоединились к велопробегу "За Беларусь!"

По всей стране продолжаются акции в поддержку мира и спокойствия на родной земле. Сегодня к ним присоединилась и спортивная общественность. По центральным проспектам столицы неравнодушные люди проехали и прошли с государственными флагами. Поучаствовать в патриотическом марафоне, в котором нашлось место и своеобразному флешмобу, могли все желающие. Велопробег "За Беларусь!" стартовал от Национальной библиотеки. Молодые люди преодолели более 15 километров в знак мира и стабильности в нашей стране.

В акции приняли участие не только медийные лица, государственные служащие, но и молодые спортсмены, их тренеры, работники центров олимпийской подготовки по видам спорта. По дороге к конечной точке - "Минск-Арене" - говорили об успехах и недочетах как в стране, так и в спорте. События этого года показали, насколько важно в современном обществе не только говорить, отстаивать свою точку зрения, но и слышать другие мнения.