Спортсмены становятся заложниками политической истерии Запада

Так, волейболистки в Чехию добирались около суток с ночевкой в Стамбуле, чтобы выступить во втором туре Золотой Евролиги. А вот боксеров ждет еще больший стресс. Сборной страны предстоит выступить на отборочном турнире на Олимпиаду в Токио, который пройдет с 4 по 8 июня в Париже. Но добраться в столицу Франции необходимо только прямым рейсом, в противном случае команде предстоит отбыть десятидневный карантин, а это автоматически лишит наших боксеров возможности выступить и в Париже, и в Токио.