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Спортсмены, студенты БГУФК и журналисты Белтелерадиокомпании посвятили велопробег героям Великой Отечественной войны

Память о героях будет жить вечно! В Минске прошел велопробег, посвященный 80-й годовщине освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков.

7 с половиной километров вместе с известными спортсменами, функционерами и студентами Белгосуниверситета физкультуры преодолели и мои коллеги с телеканала "Беларусь 24", который и выступил одним из организаторов. Маршрут от альма-матер до стелы "Минск - город-герой". Здесь прошла церемония возложения.


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Наталья Цилинская, председатель Белорусской федерации велоспорта: Любой здравомыслящий человек понимает о важности такой акции. Мы должны помнить, чего мы избежали благодаря нашим дедам. То, что мы сейчас живем в такой прекрасной стране. У меня четверо детей, и я постоянно с ними говорю об этом, мы посещаем памятники. Все мы понимаем, что время сейчас непростое, поэтому мы должны еще сильнее это ценить, помнить, где мы живем и где растут наши дети.


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Михаил Дворяков, завкафедрой БГУФК: Забудешь прошлое – не будет будущего. Особенно, то героическое прошлое для нашего белорусского народа, когда каждый третий погиб. Не помнить об этом и не рассказывать нельзя.


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Мария Бутор, студентка БГУФК: Я считаю, что это один из самых важных праздников, которые есть, благодаря которому мы есть.

Еще до отправления более сотни участников велопробега почтили память преподавателей и студентов БГУФК, павших в борьбе за свободу и независимость Родины!

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