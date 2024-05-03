Спортсмены, студенты БГУФК и журналисты Белтелерадиокомпании посвятили велопробег героям Великой Отечественной войны

Наталья Цилинская, председатель Белорусской федерации велоспорта: Любой здравомыслящий человек понимает о важности такой акции. Мы должны помнить, чего мы избежали благодаря нашим дедам. То, что мы сейчас живем в такой прекрасной стране. У меня четверо детей, и я постоянно с ними говорю об этом, мы посещаем памятники. Все мы понимаем, что время сейчас непростое, поэтому мы должны еще сильнее это ценить, помнить, где мы живем и где растут наши дети.