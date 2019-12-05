Способ необычного шопинга продемонстрировала 36-летняя жительница Минского района

В магазине женщина без доплаты поменяла старую шубу на новую. По информации правоохранителей, дама выбрала дорогостоящую вещь и направилась в раздевалку, где сменила свою верхнюю одежду на вариант подороже. Там же женщина сняла магнитную бирку, сложила старую шубу в пакет и вышла из магазина.

Заработать женщина могла более 6000 рублей. Именно такая цена была у похищенного товара. Как пояснила сама фигурантка, на такой шаг ее подтолкнуло тяжелое материальное положение.



