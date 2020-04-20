Способы избавиться от неприятного запаха в холодильнике

Бывает, подходишь к холодильнику с четкими намерениями, принюхиваешься и… аппетита как не бывало! А вот и забытый ароматный деликатес… И надо бы помыть и проветрить, но холодильник до отказа набит продуктами. Нет времени и просто лень…



Лайхаки! На помощь! Чайные пакетики, апельсин, картошка и кофейный жмых попробуют справиться с неприятным запахом в холодильнике.



После чаепития коллекционируем бэушные пакетики. Занятие странное, но в интернете обещают, что они впитают в себя все неприятные запахи. Проверим.



Апельсин славится чудным ароматом. А его кожура, говорят, способна сотворить чудо в холодильнике. Цитрусовые корки готовы к тесту!



Картофель обходится без цитрусового парфюма, зато богат крахмалом. А он обладает абсорбирующими свойствами. И попробует справиться с задачей.



Кофейная гуща, оказывается, подходит не только для гаданий. Влажного жмыха нужно насобирать побольше – и про неприятный запах в холодильнике можно забыть. Наверное.



