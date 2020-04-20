ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Способы избавиться от неприятного запаха в холодильнике

Бывает, подходишь к холодильнику с четкими намерениями, принюхиваешься и… аппетита как не бывало! А вот и забытый ароматный деликатес… И надо бы помыть и проветрить, но холодильник до отказа набит продуктами. Нет времени и просто лень…

Лайхаки! На помощь! Чайные пакетики, апельсин, картошка и кофейный жмых попробуют справиться с неприятным запахом в холодильнике.

После чаепития коллекционируем бэушные пакетики. Занятие странное, но в интернете обещают, что они впитают в себя все неприятные запахи. Проверим.

Апельсин славится чудным ароматом. А его кожура, говорят, способна сотворить чудо в холодильнике. Цитрусовые корки готовы к тесту!

Картофель обходится без цитрусового парфюма, зато богат крахмалом. А он обладает абсорбирующими свойствами. И попробует справиться с задачей.

Кофейная гуща, оказывается, подходит не только для гаданий. Влажного жмыха нужно насобирать побольше – и про неприятный запах в холодильнике можно забыть. Наверное.

Итоги и оценки

1. Возможно, легкий запах чайные пакетики и уберут. Но с сильным не справились.

2. А вот апельсиновая кожура сработала. Хороший ароматизатор.

3. После картофеля стало лучше, но запашок все же присутствует.

4. Кофейная гуща - мой фаворит! Впитывает посторонние запахи в холодильнике на ура.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все