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Способы остудить горячий напиток
Порой в утренней спешке 5 минут - это целая вечность. И что делать в такой ситуации с обжигающим чаем? Можно, конечно, по старинке пытаться на него дуть. Но ведь ни легкие, ни нервы не резиновые. Нужно отыскать лайфхак получше!
Остудить горячий напиток попробую льдом, холодной водой, феном и столовыми приборами.
Тестирование
1. В интернете восторженно утверждают, что для охлаждения горячего утреннего напитка достаточно окунуть в него побольше металлических столовых приборов. Интересно, что сделают 4 ложки за 1 минуту?
2. Заново наполняем кружку с заваркой кипятком и продолжаем опыты. Почему бы не добавить в чай лед? Если он будет обыкновенным, то изменит вкус напитка. Но если заранее заморозить тот же самый чай, совсем другое дело.
3. Логично окунуть горячую чашку в более крупную емкость с холодной водой. Температура бодрящего напитка начнет снижаться.
4. Дуть на горячий напиток губами - это как-то несерьезно. Фен - вот это уже масштаб. Есть шанс почти мгновенно получить чай приятной теплоты.
Итоги и оценки
Охлаждение чая столовыми ложками - гениальная идея! Идеальная температура за минуту.
Мой фаворит из остужающих лайфхаков - это чайный лед. 5 секунд - и готово. Если, конечно, позаботиться о нем заранее.
Емкость с холодной водой тоже работает, но не так быстро. Придется подождать минуты.
Действие фена мне тоже понравилось. Я потратила 1,5 минуты на охлаждение чая. Но нужно соблюдать осторожность, чтобы не расплескать горячую жидкость.
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