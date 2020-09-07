Способы остудить горячий напиток

Порой в утренней спешке 5 минут - это целая вечность. И что делать в такой ситуации с обжигающим чаем? Можно, конечно, по старинке пытаться на него дуть. Но ведь ни легкие, ни нервы не резиновые. Нужно отыскать лайфхак получше!



Остудить горячий напиток попробую льдом, холодной водой, феном и столовыми приборами.





Тестирование

1. В интернете восторженно утверждают, что для охлаждения горячего утреннего напитка достаточно окунуть в него побольше металлических столовых приборов. Интересно, что сделают 4 ложки за 1 минуту?

2. Заново наполняем кружку с заваркой кипятком и продолжаем опыты. Почему бы не добавить в чай лед? Если он будет обыкновенным, то изменит вкус напитка. Но если заранее заморозить тот же самый чай, совсем другое дело.

3. Логично окунуть горячую чашку в более крупную емкость с холодной водой. Температура бодрящего напитка начнет снижаться.

4. Дуть на горячий напиток губами - это как-то несерьезно. Фен - вот это уже масштаб. Есть шанс почти мгновенно получить чай приятной теплоты.

Итоги и оценки

Охлаждение чая столовыми ложками - гениальная идея! Идеальная температура за минуту.

Мой фаворит из остужающих лайфхаков - это чайный лед. 5 секунд - и готово. Если, конечно, позаботиться о нем заранее.

Емкость с холодной водой тоже работает, но не так быстро. Придется подождать минуты.