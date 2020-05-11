Способы продлить жизнь тюльпанам в комнатных условиях

Какая прелесть - на дачах вовсю цветут тюльпаны! На клумбах долго сохраняются плотные бутоны. Но как только букет попадает в дом, весенние цветы моментально теряют форму, чересчур раскрываются и вскоре лепестки осыпаются. Все потому, что тюльпаны любят холодный климат, в квартирах им жарковато. Им подавай плюс 5-10 и затемненные места! Но говорят, что есть способы продлить жизнь капризным цветочкам и в обычных комнатных условиях.



Воспользуемся ножом, иголкой, веточкой туи и кубиками льда. И узнаем, что действительно работает.



Удаляем листья, чтобы они не оттягивали силы цветка на себя. И при помощи ножа срезаем кончик стебля. Ровно, а не под углом! Это же тюльпан, а не роза. А также делаем вертикальные надрезы снизу примерно по сантиметру. Таким образом стеблю будет проще впитывать влагу.



Цветок номер два продырявим иголкой. Сквозной прокол стебля необходимо сделать примерно в 2 сантиметрах от бутона. Такая вентиляция дополнительно насыщает тюльпан воздухом, и бутон должен стать крепче.



Есть информация, что тюльпаны дружат с туей. Подселяем к цветочку номер 3 вечнозеленую веточку. И ждем результата.



В отличие от других благородных цветов тюльпаны обожают не теплые, а холодные ванны. Поэтому щедро сыплем в воду кубики льда. И будем добавлять их каждый день эксперимента.



Интересно, какие из цветочных лайфхаков пройдут проверку временем? Сейчас все бутоны раскрыты одинаково.



А сейчас очевидно, что не все народные советы действуют идентично. Подведем итоги!



