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Способы продлить жизнь тюльпанам в комнатных условиях
Какая прелесть - на дачах вовсю цветут тюльпаны! На клумбах долго сохраняются плотные бутоны. Но как только букет попадает в дом, весенние цветы моментально теряют форму, чересчур раскрываются и вскоре лепестки осыпаются. Все потому, что тюльпаны любят холодный климат, в квартирах им жарковато. Им подавай плюс 5-10 и затемненные места! Но говорят, что есть способы продлить жизнь капризным цветочкам и в обычных комнатных условиях.
Воспользуемся ножом, иголкой, веточкой туи и кубиками льда. И узнаем, что действительно работает.
Удаляем листья, чтобы они не оттягивали силы цветка на себя. И при помощи ножа срезаем кончик стебля. Ровно, а не под углом! Это же тюльпан, а не роза. А также делаем вертикальные надрезы снизу примерно по сантиметру. Таким образом стеблю будет проще впитывать влагу.
Цветок номер два продырявим иголкой. Сквозной прокол стебля необходимо сделать примерно в 2 сантиметрах от бутона. Такая вентиляция дополнительно насыщает тюльпан воздухом, и бутон должен стать крепче.
Есть информация, что тюльпаны дружат с туей. Подселяем к цветочку номер 3 вечнозеленую веточку. И ждем результата.
В отличие от других благородных цветов тюльпаны обожают не теплые, а холодные ванны. Поэтому щедро сыплем в воду кубики льда. И будем добавлять их каждый день эксперимента.
Интересно, какие из цветочных лайфхаков пройдут проверку временем? Сейчас все бутоны раскрыты одинаково.
А сейчас очевидно, что не все народные советы действуют идентично. Подведем итоги!
Итоги и оценки
1. Ровный срез плюс вертикальные надрезы продлили жизнь красному тюльпану. Это один из лучших результатов.
2. А вот иголка не произвела ожидаемого эффекта. Тюльпан с проколотым стеблем раскрылся на максимум. И вот-вот начнет терять лепестки.
3. Веточка туи справилась с заданием лучше всех! Тюльпан номер 3 после пяти дней в теплом доме выглядит очень даже достойно.
4. Кубики льда тоже действуют, хотя далеко не так хорошо, как туя. И многовато мороки: нужно не забывать добавлять замерзшую воду.
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