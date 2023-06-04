Справедливая оценка - результаты первого централизованного экзамена пересчитали по новой методике

Новость недели, которая в пятницу вызвала бурю положительных эмоций у абитуриентов и их родителей. Результаты первого централизованного экзамена пересчитали по новой методике. Давайте сначала посмотрим на реакцию в социальных сетях.

Напомним, массовые обращения от абитуриентов начали поступать после публикации результатов первого экзамена. Говорили: методика расчета слишком сложная. Была создана межведомственная комиссия. В ее состав вошли представители ведущих вузов, Академии наук, Белстата. Результаты проверки показали, что ошибок нет, в том числе и в методике расчета тестовых баллов. Тем не менее поток обращений не утихал. Пришлось вмешаться Президенту, за что Александра Лукашенко сегодня и благодарят. Поручение было конкретным - упростить методику расчета и сделать ее понятной для каждого человека.

Минобразования выполнило поручение главы государства и разработало совместно с заинтересованными новую методику подсчета баллов, в основе которой лежат подходы, применяемые нами во время репетиционного тестирования на 3 этапе. Внесены соответствующие изменения. Результаты были пересчитаны, опубликованы в личных кабинетах пользователя. Александр Кадлубай, замминистра образования Беларуси

Он также отметил, что результаты по предметам по выбору, которые школьники выполняли 21 мая, также пересчитаны по данной методике и будут опубликованы в понедельник. "Ребята их смогут увидеть. В соответствии с этим будут подготовлены сертификаты, выданы на пункты проведения ЦЭ, чтобы педагоги могли выписать аттестаты и в выпускные вечера вручить аттестаты вместе с сертификатами", - сказал замминистра.

Александр Кадлубай обратил внимание, что ЦТ, которое еще впереди, для абитуриентов будет проводиться по тем же правилам и принципам, что и ЦЭ. И будет рассчитываться по той же новой упрощенной методике. Принципы справедливости лежат во главе угла подхода к вступительной кампании.

Комиссия работала в течение 3 дней. Достаточно оперативно. Изначально был ключевой вопрос правильности и справедливости расчета методики. Комиссия подтвердила, расчеты были проведены без нарушений, технических вмешательств не было, как в обращениях указывали многочисленные граждане. Но вместе с тем комиссия в заключении как раз отметила сложность существующей методики и в рекомендации написала об ее упрощении. Александр Кадлубай, замминистра образования Беларуси

По его словам, с учетом работы прямой линии, на которую поступило больше десятка звонков, в отношении самого ЦЭ звонков не поступило. Это позволяет косвенно судить, что после пересчета абитуриенты удовлетворены.

Еще раз отметим, что условия проведения и ЦЭ, и ЦТ будут абсолютно идентичны. Это касается как сложности тестовых заданий, которые полностью соответствуют школьной программе, так и расчета тестовых баллов. В основе равные условия для выпускников разных лет, участвующих во вступительной кампании.