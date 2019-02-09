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Справедливый и понятный закон. Повысить уровень правовой культуры белорусов

Вместе с тем министр напомнил о скором создании многофункциональных центров «одно окно». Их планируют создать в каждом районе столицы. Это позволит сократить бумажную волокиту и время на оформление бумаг.

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