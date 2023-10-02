3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Справились ли "Патриоты Беларуси" с испытаниями на полигоне "Белая Лужа" - подробности в новой рубрике "Вызов"
Еще один отборочный заезд провели "Патриоты Беларуси" на полигоне "Белая Лужа" Борисовского района. В этот раз "Вызов" приняли школьники Минска.
Они проходили строевую, тактическую и психологическую подготовку. Помимо привычных испытаний - военизированная эстафета "Битва за флаг". Юные патриоты совершили марш-бросок, учились ориентироваться на местности, преодолевали участки в противогазе, демонстрировали оказание первой помощи и проходили полосу препятствий.
Ребята мотивированы. Держатся полностью командой. То, что для нас очень важно. Отсюда это четко видно! Когда ребята пробегают, и мы видим, что кто-то отстает, а на него, к примеру, начинают ругаться и прочее. Для чего это делается? Чтобы посмотреть на сплоченность. Удалось ли нам создать команду и механизм, который уже работает?
Справились ли патриоты с непростыми испытаниями и удалось ли объединиться, чтобы дойти до финиша? Подробнее в нашей новой рубрике "Вызов" в "Панораме".
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов