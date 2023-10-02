Справились ли "Патриоты Беларуси" с испытаниями на полигоне "Белая Лужа" - подробности в новой рубрике "Вызов"

Ребята мотивированы. Держатся полностью командой. То, что для нас очень важно. Отсюда это четко видно! Когда ребята пробегают, и мы видим, что кто-то отстает, а на него, к примеру, начинают ругаться и прочее. Для чего это делается? Чтобы посмотреть на сплоченность. Удалось ли нам создать команду и механизм, который уже работает?

Василий Рымар, председатель первичной организации МТЗ РОО "Патриоты Беларуси"