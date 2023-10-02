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Справились ли "Патриоты Беларуси" с испытаниями на полигоне "Белая Лужа" - подробности в новой рубрике "Вызов"

Еще один отборочный заезд провели "Патриоты Беларуси" на полигоне "Белая Лужа" Борисовского района. В этот раз "Вызов" приняли школьники Минска.


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Они проходили строевую, тактическую и психологическую подготовку. Помимо привычных испытаний - военизированная эстафета "Битва за флаг". Юные патриоты совершили марш-бросок, учились ориентироваться на местности, преодолевали участки в противогазе, демонстрировали оказание первой помощи и проходили полосу препятствий.

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Ребята мотивированы. Держатся полностью командой. То, что для нас очень важно. Отсюда это четко видно! Когда ребята пробегают, и мы видим, что кто-то отстает, а на него, к примеру, начинают ругаться и прочее. Для чего это делается? Чтобы посмотреть на сплоченность. Удалось ли нам создать команду и механизм, который уже работает?
Василий Рымар, председатель первичной организации МТЗ РОО "Патриоты Беларуси"

Справились ли патриоты с непростыми испытаниями и удалось ли объединиться, чтобы дойти до финиша? Подробнее в нашей новой рубрике "Вызов" в "Панораме".

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