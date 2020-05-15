Справиться с COVID помогают медикам все больше белорусов

Бизнес, общественные объединения, организации вносят свой вклад в общее дело. Так, студенты-медики работают в учреждениях здравоохранения, предприятия решают вопрос мобильности медицинских бригад, а волонтеры обеспечивают врачей средствами индивидуальной защиты.



О неравнодушии и всеобщей поддержке Юрий Карнелович.



Студент Гродненского медуниверситета Илья Колчанов, несмотря на скорую защиту диплома, сегодня на очередном дежурстве. Уже несколько лет он учится и параллельно работает на неотложке. Признается, в последние месяцы количество вызовов увеличилось. Поэтому будущий врач-педиатр без раздумий помогает коллегам и работает в дежурной бригаде.



Сейчас не только Илья, но и десятки его однокурсников, совмещают подготовку к экзаменам и работу в больницах. Дежурства стараются брать ночные или в выходные дни. Уверены, это хороший опыт для молодых специалистов.











Поддерживают врачей предприятия и бизнес

Например, в Лиде местное ЖКХ отдало в распоряжение медиков городской поликлиники одну из своих машин вместе с водителем. Для работы на ней отвели самый напряженный участок - контролировать эпидситуацию в городе.

В свой первый медицинский рейс бригада отправилась сразу же после символической церемонии передачи авто. А на этой сервисной станции в Лиде автомобили скорой медицинской помощи в последнее время частые гости. Руководство компании приняло решение бесплатно проводить шиномонтаж и мойку служебных автомобилей медиков.





Спецтранспорт на СТО - в приоритете

Заменить колесо, подкачать давление в шинах или привести в порядок внешний вид скорых водители могут всего за несколько минут, даже не выходя из машины. Спецтранспорт на СТО - в приоритете.

А это уже Докшицы. В местной школе после уроков труда работают швейные машинки. Учителя шьют средства защиты для медиков. Начинали с масок, когда был дефицит, обеспечивали ими учеников и коллектив педагогов, теперь на потоке - одноразовые костюмы для врачей и медсестер. А еще волонтеры из Браслава предложили кооперацию. Комбинезоны кроят сами, а на пошив передают в Докшицкий район.