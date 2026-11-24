Санкт-Петербург, Минск и Москва - белорусская столица стала вторым по популярности направлением для встречи Нового года у россиян.

Лично оценить туристическую привлекательность Минска приехали ведущие российские туроператоры - это 15 представителей индустрии из различных регионов Федерации.

В программе большого инфотура - обзор гостиничного фонда: от бюджетных вариантов до отелей премиум-класса, а также промышленный и культурный потенциал.

Отдельный блок посвящен медицинскому туризму.

"Мы закрываем разные потребности. Конкретно наша компания специализируется на школьном туризме. Для меня, в первую очередь, важно школьникам из Российской Федерации показать то наследие, которым обладает Республика Беларусь", - поделилась участница инфотура из Санкт-Петербурга Алина Харченко.

"Я представляю ассоциацию отельеров Нижегородской области, то есть у нас есть такое отельное сообщество. Было очень интересно познакомиться с вашей отельной базой, сервисом и качеством оказания услуг. Основной темой, которую мы ставили себе, - это развитие медицинского туризма", - отметила участница инфотура из Нижнего Новгорода Татьяна Исаева.

Егор Гиз, директор информационно-туристического центра "Минск":

"21 отель мы посещаем за 5 дней, полностью знакомим их с отельной базой: это историко-культурные ценности, медицинский туризм - программа насыщенная, конечно же, про промышленные предприятия мы тоже не забыли и включили в программу. Из числа иностранных гостей около 97 % занимают жители Российской Федерации, которые приезжают к нам. Остальные проценты делят страны Азии, в некоторых случаях - страны Африки".

По итогам шестидневного тура российские операторы подготовят новые программы на зимний и весенний сезоны. В тур-отрасли рассчитывают, что подобные воркшопы обеспечат стабильный приток туристов как в Минск, так и в регионы страны.