Спрос есть: белорусский национальный павильон в Китае

Решаются вопросы логистики. Когда мы начинали работать, это еще было время ковида, с логистикой были очень большие сложности и привести товары - это была самая, наверное, колоссальная задача. Сейчас эти сложности решаются. Больше новых позиций товарных, больше платформ, больше охват аудитории - это, соответственно, популяризация Беларуси в Китае, это, собственно, цель нашей работы.

КириллКоротеев, первый заместитель гендиректора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка"