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Спрос есть: белорусский национальный павильон в Китае

Новые горизонты для белорусских производителей товаров и продуктов питания открывают китайские онлайн-платформы. Национальный павильон Беларуси активно наращивает аудиторию в популярных социальных сетях Поднебесной. Так, за год на площадке Douyin миллион подписчиков и 370 тысяч заказов, а объем продаж превысил 3 миллиона долларов. В топе белорусских товаров - шоколадная продукция. Сеть складов в провинциях гарантирует быструю доставку товара китайскому потребителю.

Буквально несколько лет назад - до создания национальных павильонов - в Китае не было такого выбора белорусской продукции. Сейчас особенно интересны нашему потребителю молоко, облепиховый сок, шоколад и хлопья. Планируем расширять ассортимент: на пути в Китай - белорусский лен, шампанское и хрусталь.
Гао Цзиньцзин, директор операционной команды белорусского национального павильона

Решаются вопросы логистики. Когда мы начинали работать, это еще было время ковида, с логистикой были очень большие сложности и привести товары - это была самая, наверное, колоссальная задача. Сейчас эти сложности решаются. Больше новых позиций товарных, больше платформ, больше охват аудитории - это, соответственно, популяризация Беларуси в Китае, это, собственно, цель нашей работы.
КириллКоротеев, первый заместитель гендиректора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка"

Сегодня авторы национального контента делают ставку не только на продвижение белорусских брендов, но и в формате коротких видео рассказывают китайскому зрителю про белорусскую культуру и традиции, знаменитых людей и достопримечательности нашей страны.

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