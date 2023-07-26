Спрос и предложение на агротуризм в Беларуси растет: 1125 объектов подтвердили право заниматься развитием этой деятельности

Яркие пейзажи и неповторимый деревенский колорит. Агротуризм - бренд нашей страны и возможность прикоснуться к белорусской культуре. Активный и семейный отдых пользуются спросом. В прошлом году агроусадьбы посетили полмиллиона человек, из них 50 тысяч иностранцы. Растет спрос - растет предложение, но увеличивается и количество недобросовестных владельцев. Например, ведут гостиничный или ресторанный бизнес под видом агроэкоусадеб. Поэтому, чтобы урегулировать их деятельность, с этого года в силу вступили изменения в законодательстве.

В каждом регионе Беларуси владельцы агробизнеса удивляют по-своему. Одни привлекают экзотикой, другие - предлагают отдых в этностиле. Туристов учат готовить фирменные блюда по народным рецептам и рассказывают местные легенды. А любители активного отдыха могут отправиться на охоту, прокатиться на лошадях или устроить сплав по водным артериям страны.

В двух километрах от Могилева есть Настоящий остров: вокруг водные каналы, а на участке бурлит жизнь. Мини-ферма, где есть овцы, козы, вьетнамские свиньи - всех животных можно гладить и кормить. Из экзотики: фазан и павлин. Можно покататься на лодке, заняться рыбалкой и поиграть в волейбол. Хозяева усадьбы также устраивают экскурсии по местным достопримечательностям.





Были делегации из Казахстана, Узбекистана, Монголии. Китайцам показывали, как готовятся драники. Они были в шоке, что это жарится на масле, много надо масла, но понравилось очень. Светлана Маханькова, хозяйка агроусадьбы

"Грудинка, мы ее мажем на хлебушек, также у нас есть сало копченое, сало соленое - все это делаем сами. Пальцем пиханая колбаса - мы ее запекаем и подаем вместе с драниками на больших разносах с яичницей, со сметанкой. На Масленицу изготавливаем соломенные обереги, которые после сжигаются, на Рождество мы делаем веночки", - с любовью рассказывает молодые девушки о приготовлении еды.





75 километров от Минска, агрогородок Блужа. Здесь находится усадьба, которая в прошлом году попала в тройку лучших по Беларуси. Анжелика и Максим вместе ведут бизнес уже 8 лет. На участке есть контактный зоопарк: морские свинки, кролики, домашние птицы, дикобраз и местный "бегемот".

Для деток проводим мастер-классы по маслу. Я стою и показываю, как из молока сделать творог, а из творога - опустить его в горячую воду и вытянуть длинные нити-косички. К нам приезжают большие автобусы взрослых. Мы для них делаем и Масленицу, и Купалье, и Комоедицу. Под каждый праздник у нас разработан мастер-класс: кто-то бьет масло, кто-то делает хлеб, кто-то расписывает пряники. Есть ткачество на поясах. Анжелика Шлык, хозяйка агроусадьбы

А чтобы регламентировать деятельность такого отдыха и перестроить на новые рычаги, с 1 января этого года в силу вступил указ "О развитии агроэкотуризма". Закон четко отделяет "сельские отели" от объектов сервиса.

Требования по количеству комнат, требования по земельному участку, деятельность по переработке сельхозпродукции. Постельное белье должно быть чистое, выглаженное, помещения должны быть чистыми и ухоженными. Александр Кречетов, консультант Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси

"Из документов мы подали заявление в райисполком, но заранее мы подготовились. Вызвали санэпидемстанцию, обработали от клещей и от мух, сдали воду на экспертизу", - вспоминает Анжелика Шлык.





Раз мы кормим людей, соответственно, кухня должна быть обустроена таким образом, чтобы мы гарантировали безопасность питания. Еще есть такой плюс: мы заплатили за собственные удобства. Мы поставили хорошее современное оборудование, и это облегчает нам работу. Максим Пожарицкий, владелец агроусадьбы

Есть, конечно, изменения, мы тоже чуть-чуть перестроились. Старались соответствовать всем требованиям, которые возлагаются к агроусадьбам изначально. У нас есть гостевой домик, там 4 комнаты, есть своя кухня, сами готовим. Светлана Маханькова, хозяйка агроусадьбы

Но даже простые нормы: природоохранные, противопожарные, санитарно-эпидемиологические, которые прописаны в законодательстве, соблюдают не все.

Отсутствуют правоустанавливающие документы на строение, на гостевые дома, на беседки, нарушается законодательство земельное. Некоторые занимаются только размещением и имеют больше 10 комнат и более ничего - есть другие формы оказания услуг, с законодательством они имеют это право делать, но не как субъекты агротуризма. 1125 объектов подтвердили свое право заниматься деятельностью по развитию агротуризма, еще порядка 500 заявок рассматривается. Олег Андрейчик, замминистра спорта и туризма Беларуси