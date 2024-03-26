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Спрос и цены на жилье в Минске растут

На столичном рынке недвижимости ажиотаж. По итогам прошлого года в Минске продали 18 тысяч квартир на вторичке, и эта волна спроса перетекла на первые месяцы 2024-го.

Почти половина квартир продается в течение двух недель. Причем бьют рекорды не новостройки. Так, в январе было совершено 1 130 сделок на вторичном рынке, в феврале - 1 475. Предыдущий рекорд - в январе и феврале 2018-го: тогда купили 990 и 1 405 квартир.

Эксперты считают, что спрос продолжится, а по итогам полугодия стоимость жилья на вторичке может увеличиться до 4 %.

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