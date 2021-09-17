Спрос на аренду квартир в Минске упал

Спрос нааренду квартир в Минске в преддверии нового учебного года упал, несмотря на прибывших на учебу в столицу студентов. В сравнении с 2020 годом каждая десятая съемная квартира не досчиталась своего временного владельца. Желающих снять апартаменты в Минске в августе этого года было почти на 10 % меньше, чем в конце прошлого лета.