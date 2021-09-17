ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Спрос на аренду квартир в Минске упал

Спрос нааренду квартир в Минске в преддверии нового учебного года упал, несмотря на прибывших на учебу в столицу студентов. В сравнении с 2020 годом каждая десятая съемная квартира не досчиталась своего временного владельца. Желающих снять апартаменты в Минске в августе этого года было почти на 10 % меньше, чем в конце прошлого лета.

Что касается цены, то средняя стоимость "однушки" в августе была 275 долларов, "двушки" - почти 340, средняя цена "трешки" - примерно 420 долларов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все