3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Спрос на питьевую воду в магазинах Московского и Фрунзенского районов столицы вырос в 15 раз
Чтобы удовлетворить повышенный спрос на покупку воды в некоторых районах Минска, в первую очередь в Каменной Горке, Сухарево и Малиновке, Министерство антимонопольного регулирования и торговли собрало сегодня на своей площадке производителей и торговлю. Главный вопрос - увеличение поставок бутилированной питьевой воды разных объемов в столичные магазины. Ведь в Московском и Фрунзенском районах спрос на нее вырос в 15 раз, а в других - в 8. Глава МАРТ призвал руководителей предприятий быть на связи с регулятором и максимально оперативно реагировать на заявки супермаркетов и небольших магазинов.
Цена на воду под контролем
Что касается цен на питьевую воду, то повышенный спрос сейчас не повлияет на ее удорожание. Так как вода социально значимый товар и стоимость на нее регулируется, это значит, у производителей ограничена рентабельность, а у магазинов - размер торговой надбавки.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все