Спрос на питьевую воду в магазинах Московского и Фрунзенского районов столицы вырос в 15 раз

Чтобы удовлетворить повышенный спрос на покупку воды в некоторых районах Минска, в первую очередь в Каменной Горке, Сухарево и Малиновке, Министерство антимонопольного регулирования и торговли собрало сегодня на своей площадке производителей и торговлю. Главный вопрос - увеличение поставок бутилированной питьевой воды разных объемов в столичные магазины. Ведь в Московском и Фрунзенском районах спрос на нее вырос в 15 раз, а в других - в 8. Глава МАРТ призвал руководителей предприятий быть на связи с регулятором и максимально оперативно реагировать на заявки супермаркетов и небольших магазинов.



