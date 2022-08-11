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В России новый тренд: шоп-туры в Беларусь

Россияне заново открывают для себя Беларусь - выбирают шопинг и сити-туры, заметили в Ассоциации туроператоров России.

На фоне ухода многих иностранных брендов с российского потребительского рынка граждане России по-новому оценили преимущества поездок в Беларусь.

Появился новый тренд - мода на шопинг в Беларуси.

Среди плюсов - наличие в наших ТЦ ряда западных брендов, которые ушли из России, а также возможность оплаты картой российской платежной системы "Мир". В некоторых магазинах работает приложение Mir Pay.

Спрос на туры в Беларусь в среднем вырос на 15 %. А у некоторых компаний динамика еще выше - от 45 до 60 %! Растет доля автотуристов. Шопинг-туристы, как правило, едут в Минск на выходные, с пятницы по воскресенье, и в основном бронируют только отели.

Фото: pixabay.com

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