3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В России новый тренд: шоп-туры в Беларусь
Россияне заново открывают для себя Беларусь - выбирают шопинг и сити-туры, заметили в Ассоциации туроператоров России.
На фоне ухода многих иностранных брендов с российского потребительского рынка граждане России по-новому оценили преимущества поездок в Беларусь.
Появился новый тренд - мода на шопинг в Беларуси.
Среди плюсов - наличие в наших ТЦ ряда западных брендов, которые ушли из России, а также возможность оплаты картой российской платежной системы "Мир". В некоторых магазинах работает приложение Mir Pay.
Спрос на туры в Беларусь в среднем вырос на 15 %. А у некоторых компаний динамика еще выше - от 45 до 60 %! Растет доля автотуристов. Шопинг-туристы, как правило, едут в Минск на выходные, с пятницы по воскресенье, и в основном бронируют только отели.
Фото: pixabay.com
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов