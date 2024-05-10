Спрос на жилье в Минске с начала 2024 года стал рекордным. Узнали, какие квартиры интересуют покупателей

Спрос на жилье в столице с начала года стал рекордным, число сделок по купле-продаже выросло почти на четверть, а в регионах по сравнению с прошлым годом - на 18 %. Такие данные озвучили аналитики.



Отмечается, что с ростом покупательской активности выросли и цены на квадратные метры, в частности в Витебске и Гомеле - вдвое больше по темпам, чем в Минске. По росту спроса среди областей - в лидерах Гродно, Наибольшим пользовались двухкомнатные квартиры. Максимальная доля двушек была продана в Лиде, Гродно и Барановичах - почти каждая вторая квартира.