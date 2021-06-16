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Спросим у эксперта: для чего вводят в Беларуси механизм прослеживаемости товаров?

С 1 июля в Беларуси устанавливается перечень товаров, сведения об обороте которых являются предметом прослеживаемости. Какие обязанности в связи с этим появляются и каких товаров касаются новые правила? Спросим у представителя Министерства по налогам и сборам Вячеслава Майковского.

1. В связи с новыми требования, что должны знать (и выполнять) субъекты хозяйствования?

2. Для чего вводят эти нормы? Это упрощает или усложняет работу?

3. Каких товаров будут касаться новые правила?

4. В 2019 году на уровне ЕАЭС было подписано соглашение о механизме прослеживаемости. Значит ли это, что перечень перечисленных вами товаров может измениться, если так решит ЕЭК?

5. Что касается остатков товаров? Необходимо подавать сведения об обороте?


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