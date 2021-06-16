3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Спросим у эксперта: для чего вводят в Беларуси механизм прослеживаемости товаров?
С 1 июля в Беларуси устанавливается перечень товаров, сведения об обороте которых являются предметом прослеживаемости. Какие обязанности в связи с этим появляются и каких товаров касаются новые правила? Спросим у представителя Министерства по налогам и сборам Вячеслава Майковского.
1. В связи с новыми требования, что должны знать (и выполнять) субъекты хозяйствования?
2. Для чего вводят эти нормы? Это упрощает или усложняет работу?
3. Каких товаров будут касаться новые правила?
4. В 2019 году на уровне ЕАЭС было подписано соглашение о механизме прослеживаемости. Значит ли это, что перечень перечисленных вами товаров может измениться, если так решит ЕЭК?
5. Что касается остатков товаров? Необходимо подавать сведения об обороте?
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Сторонники меньшинств в США заявили о намерении "пойти на Вашингтон народным маршем"
В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
"Хезболла" обстреляла базу израильских ВМС "Стелла Марис" под Хайфой
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов