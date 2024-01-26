Спуск по крутым склонам - попробовать почувствовать себя профессиональным лыжником или сноубордистом можно в горнолыжном Минске

Попробовать почувствовать себя профессиональным лыжником или сноубордистом можно не выезжая за пределы Минска - горнолыжная дистанция в столичном микрорайоне Курасовщина ждет любителей зимнего спорта. Здесь опытные инструкторы дают советы и помогают правильно управлять спортивным инвентарем. Для посетителей открыты два снежных склона.

Трассы покрыты специальным искусственным снегом и позволяют проводить соревнования. Также как и на самой длинной "горизонтальной" лыжной дистанции Минска - в Веснянке. Проверить себя на прочность и пройти весь путь в 5 км можно ежедневно до 23:00. Весь необходимый инвентарь можно взять в аренду. Илья Цветков проложил снежный городской маршрут (подробности в видео).