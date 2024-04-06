3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Спускаемый аппарат с космонавтом из Беларуси вошел в атмосферу Земли
Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-24" на высоте примерно в 100 км вошел в плотные слои атмосферы Земли, пишет БЕЛТА.
В спускаемом аппарате находятся первый космонавт суверенной Беларуси Марина Василевская, Герой России уроженец Беларуси Олег Новицкий и астронавт NASA Лорел О'Хара.
Вход в атмосферу произошел в 9.54 по минскому времени. За несколько минут до этого корабль "Союз МС-24" разделился: спускаемый аппарат отделился от бытового и приборно-агрегатного отсеков. После входа в атмосферу связь со спускаемым аппаратом ожидаемо ненадолго прервалась из-за возникновения вокруг него плазменного шара.
Посадка спускаемого аппарата корабля "Союз МС-24" на Землю при штатном спуске запланирована в 10.18 по минскому времени в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов