Спускаемый аппарат с космонавтом из Беларуси вошел в атмосферу Земли

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-24" на высоте примерно в 100 км вошел в плотные слои атмосферы Земли, пишет БЕЛТА.



В спускаемом аппарате находятся первый космонавт суверенной Беларуси Марина Василевская, Герой России уроженец Беларуси Олег Новицкий и астронавт NASA Лорел О'Хара.



Вход в атмосферу произошел в 9.54 по минскому времени. За несколько минут до этого корабль "Союз МС-24" разделился: спускаемый аппарат отделился от бытового и приборно-агрегатного отсеков. После входа в атмосферу связь со спускаемым аппаратом ожидаемо ненадолго прервалась из-за возникновения вокруг него плазменного шара.



Посадка спускаемого аппарата корабля "Союз МС-24" на Землю при штатном спуске запланирована в 10.18 по минскому времени в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

