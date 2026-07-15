Спустя 17 лет раскрыто убийство россиянина в Гомельской области

В Беларуси раскрыто преступление 17-летней давности, когда конфликт двоих мужчин закончился жестоким убийством.

В 2009 году под мостом трассы М-8 в Гомельском регионе было обнаружено тело 43-летнего россиянина с признаками насильственной смерти.

Тогда установить преступника не удалось, но как сообщили 15 июля 2026 года в МВД и СК, подозреваемый установлен. Это гражданин России, судимый за кражи, разбой и наркотики. Сейчас он отбывает наказание у себя на родине по обвинению в убийстве семьи из 4 человек в 1997 году.

Олег Бобрович, начальник отдела 10-го управления по Минской области ГУБОПиК МВД Беларуси:

"Была собрана доказательная база о причастности фигуранта к убийству. Под грузом доказательств он признался, что был знаком с жертвой. Незадолго до случившегося он выступал его доверенным лицом по продаже дома и получил часть прибыли от сделки. Затем он пообещал трудоустроить потерпевшего в Беларуси. По пути, уже на территории Гомельщины, в приграничье между ними случился конфликт, в ходе которого преступник совершил убийство, сбросив тело с моста".

И как отметили в МВД, работа вместе со следствием, а также российскими коллегами продолжается. Необходимо установить все факты преступной деятельности подозреваемого из России на территории Беларуси.