Спустя 34 года после аварии на Чернобыльской АЭС Беларусь продолжает возрождать пострадавшие территории

Приоритетом в работе на следующую пятилетку станет социально-экономическое развитие регионов и снижение рисков для здоровья людей. Важными направлениями госпрограммы по-прежнему останутся оздоровление детей, контроль радиоактивного загрязнения пострадавших территорий и продуктов питания, а также международное сотрудничество.

"В 2019 году на оформление комплекса защитных мероприятий в сельскохозяйственном производстве направлено более 65 миллионов рублей. За счет 123 миллионов рублей, выделенных в бюджеты областей на социально-экономическое развитие пострадавших регионов, построена 51 квартира. Газифицировано 515 жилых домов. Продолжалась работа по газификации населенных пунктов и прокладки водопроводных сетей. Завершены работы по реконструкции и модернизации ряда объектов и учреждений образования, здравоохранения, культуры".

