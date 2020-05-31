Спустя 75 лет находка времен Великой Отечественной войны нашла родных героя

Удивительная и трогательная историясвязала Бобруйск, Минск и Агентство теленовостей. Спустя 75 лет с Великой Победы находка времен Великой Отечественной войны нашла родных героя.Причем поводом для звонка из Бобруйска в Минск стали кадры в эфире "Беларусь 1" проекта АТН "На контроле Президента". Памятьо подвиге. На кадрах фильма бобруйчанин увидел фамилию, которая не давала ему покоя. Именно она - на гравировке военного котелка, найденного им более года назад.



В этой истории много совпадений, и даже мистических.Алеся Высоцкая о памяти, которая жива в людях.



Окрестности Бобруйска. Березина. Яблони в цвету. Местные называют это портом. На самом деле здесь располагается предприятие водных путей.



Капитан Сергей Кучер привел нас на берег, откуда корни истории. Игра слов, но смысл реально двойной. История репортажная о необычной находке и история более глубокая -о государственности страны. Здесь нашли тот самый 1000-летний шлем, с позолотой и украшениями. Говорят, носить его мог сам князь Изяслав Полоцкий. Находкам Средних веков у берегов Березины не уступают и свидетельства военных лет. По крайней мере, вызывают столь же яркие эмоции.







Он улыбается с фотографии. Война его глазами - в повестях и романах. Вот эти кадры из проекта "На контроле Президента", где Евгения Рудова рассказывает об отце. Эмоционально и трогательно. Берет за душу. И это чувство передалось зрителям.



Если бы мы не знали из репортажа, насколько трепетно Евгения Рудова относится к отцу и в целом к истории семьи, школы, в которую он привел ее маленькой за руку и которой руководит Евгения уже много лет, возможно, мы и не обратили бы внимания на совпадения. Все это показалось роковым. Но решать вам. Излагаем факты. Звонок от незнакомца из Бобруйска дочь фронтовика услышала в свой день рождения. И это только начало.



Совпала не только фамилия, инициалы. К истории семьи Рудовых отбросил и якорь. Отец Евгении закончил мореходку, в душе всегда было море. Но как котелок мог попасть под Бобруйск? Говорим об этом с историком, коллегой-телевизионщиком Николаем Силковым.



Жизнь разведчика Вениамина Рудова была насыщена делами государственной важности и после войны. Аккуратные насечки на котелке напомнили дочери об украшениях, которые отец дарил маме. Но никогда не рассказывал про бои под Бобруйском.







Эти военные артефакты теперь достояние музея 70-й школы. Этот музей основал фронтовик - на стеллажах много эксклюзивных вещей. Их собирают учителя и школьники.У многих классов есть даже удивительные альбомы, где собраны военные истории дедов и прадедов школьников. Хранится и земля с мест героической гибели белорусов.



Хотите - верьте, хотите -нет, есть и тут совпадение. И нить от минской школы идет к отцу бобруйчанина.



Эту чудесную историю теперь будут рассказывать детям. Тем более есть на чем показать наглядно, как история живет в людях и как неожиданно для всех могут раскрываться новые страницы. Весточка это от отца или другого Рудова? Точно уже не узнать. Но что знак был свыше, Евгения Рудова просто уверена.



На выезде из Бобруйска в Минск ее взгляд привлекла скульптура. И это - Георгий Победоносец, покровитель военных. Чем не еще одно совпадение? Ведь звонок о находке поступил именно в день его почитания.



У подвига нет срока давности…

