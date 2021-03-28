Спустя 78 лет после трагедии погибших от рук фашистов вспомнили в Хатыни

Именно белорусы первыми протянули своим друзьям руку помощи. Александр Лукашенко посетил Белград в 1999-м в разгар натовских бомбардировок. Наша страна - одна из немногих, кто не понаслышке знает о человеческих потерях из-за чьей-то необоснованной агрессии и жажды превосходства.



Каждый третий истерзанный, сожженный заживо, замученный и убитый. Печальная статистика времен Великой Отечественной. Зафиксированная документально и в металлических буквах на многотысячных обелисках и памятниках. На этой неделе всех погибших от рук фашистов вспоминали в Хатыни. Пожалуй, главном трагическом символе, объединяющем 9 тысяч уже несуществующих местечек. Бездушно стертых с лица земли вместе с людьми. Уже восстановлена каждая минута страшной трагедии 22 марта 1943-го, когда 149 человек (из них 75 детей до 16 лет) попали под фашистские штыки. Их, безвинных, гнали в огненную ловушку.







В день трагедии спустя 78 лет несколько тысяч неравнодушных белорусов от руководящих лиц страны до студенческого актива пересекли пятикилометровый рубеж исключительно по личному желанию. От въездной аллеи до Вечного огня - кульминационная часть республиканской живой дороги памяти. Всебелорусская молитва длилась весь день, без пауз и высокопарных слов.



И пока каждый истинный белорус пропускал эту трагедию через себя, ни один европейский дипломат, ни один беглый опполидер - ни слова даже в излюбленных телеграм-каналах. Что уж говорить о личном присутствии в местах памяти. Безучастность говорит само за себя.



