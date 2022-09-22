ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Спустя 80 лет награда нашла своего героя

Награда нашла героя. Развязка истории длиной почти в 80 лет случилась в деревне Смогоровка Червенского района. Родственникам Героя Великой Отечественной войны Ивана Шидловского было вручено удостоверение к ордену Славы III степени. Награда затерялась из-за ошибки в фамилии героя, погибшего в 1944 году.

Награду передали сыну погибшего героя. К слову, удостоверение к награде было подписано лично Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Фото: pixabay

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все