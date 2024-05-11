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Спустя 80 лет звон колоколов, привезенных в Беларусь из Восточной Пруссии, приглашает людей на службу в сельский храм

Спустя 80 лет звон колоколов, привезенных в Беларусь из Восточной Пруссии, приглашает людей на службу в сельский храм

Во время оккупациив деревне Омеленецсовременного Каменецкого района фашистывывезли колокола из храма Воздвижения Креста Господня. СвященникЕвгений Мисеюк, который служил там в годы войны, вместе с прихожанами написал письмо маршалу Жукову с просьбой помочь с колоколами. Прошло две или три недели, и красноармейцы привезли колокола.

"Эти колокола называются у нас жуковские", - рассказал иерей Игорь Перковский, настоятель храма Воздвижения Креста Господня д. Омеленец Каменецкого района.

И сегодня, спустя 80 лет, звон трех жуковских колоколов, прибывших в пущанскую деревню из Восточной Пруссии, приглашает людей на службу в храм.

После войны Евгений Мисеюк был благочинным Лунинецкого огруга, затем служил в Свято-Духовом соборе Минска.

Он настолько близко любил всех верующих. Он каждую бабушку выслушает, погладит ее по головке, прижмет. И ониочень любили его.
Протодиакон Николай Авсиевич, клирик прихода Свято-Духова кафедрального собора г. Минска, кандидат богословия

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