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Спутник "Арктика-М" вышел на орбиту

Первый российский космический аппарат для мониторинга климата и окружающей среды вышел на расчетную орбиту. Специалисты уже установили связь с устройством. Срок службы спутника - 7 лет. Аппарат будет решать задачи метеорологии и гидрологии, сможет делать многоспектральные изображения облачности и поверхности Земли в видимом и инфракрасном диапазонах.

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