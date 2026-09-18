"Сработали филигранно" - Муравейко о командно-штабных учениях

Вопросы управления группировкой войск, обеспечения военного положения, поиск, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований - командно-штабные учения продолжаются в Беларуси.

Практические действия проходят на полигонах и участках местности Брестской и Гродненской областей.

Накануне военнослужащие выполняли задачи в ходе розыгрыша тактического эпизода с боевой стрельбой. Подразделения одной из механизированных бригад отрабатывали задачи по прикрытию границы.

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый замминистра обороны Беларуси:

"Отработали комплекс вводных по выходу назначенных сил и средств на рубежи блокирования, подготовку к ведению огня для уничтожения незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп. Ребята сработали очень классно, филигранно, вышли в назначенную точку к назначенному времени. Подготовили боевые элементы противотанковых управляемых ракетных комплексов к применению данных комплексов и готовы выполнять поставленную задачу".

Численность участников и количество основных систем вооружения не превышают параметры, определенные Венским документом 2011 года. Подлежат уведомлению. За ними наблюдают аккредитованные в Беларуси военные дипломаты, в том числе из стран НАТО.