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Сравним сценарии "цветных революций". Примеры Киева и Минска

И вот как раз пример того, как схожи между собой сценарии "цветных революций". Посмотрите следующий ролик, где как раз примеры Киева и Минска. Выводы сделайте сами (видео).

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