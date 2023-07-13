Сравниваем цены: во сколько семье из 4 человек обойдется путевка "на море" и в белорусский санаторий в 2023 году

Формат отдыха "у моря" всегда был востребован. Однако в последнее время все большей популярностью у белорусов пользуются свои, местные здравницы. И. о. директора РУП "Центркурорт" Елена Василевская в ток-шоу "Экономическая среда" рассказала, какие направления выбирают белорусские туристы и сколько сегодня стоит отдохнуть у моря.

Предпочтения, конечно, самые разнообразные, отметила представитель Центркурорта. Но одними из самых популярных направлений являются Турция и Египет.

Говоря о ценах на отдых в этих странах, Елена Василевская отметила, что в среднестатистической белорусской семье из 3-4 человек, чтобы отправиться на неделю к морю, понадобится порядка 4 тыс. белорусских рублей. Это будет стандартный уровень сервиса.

"Дешевле обойдется отдых в наших белорусских санаториях, где сутки с питанием и проживанием обойдутся в среднем около 80 рублей на человека", - дополнил коллегу депутат Палаты представителей Национального собрания Игорь Завалей.

Если же взять, к примеру, Грузию, то 7-дневный отдых для семьи из четырех человек обойдется порядка 4,8 тыс. рублей, привел данные депутат.

А вот путевка в белорусский санаторий на 10 дней обойдется порядка 800 рублей на человека. Причем в стоимость этой путевки будет входить еще и лечение.Как видите, отдых в белорусских санаториях обходится гораздо дешевле. Только бронировать надо заранее, не с сегодня на завтра, потому что спрос в сезон очень высокий.

"Не все знают, что есть белорусские санатории у моря - в Сочи, Туапсе, Мисхоре. Путевки в них обойдутся не дороже, чем в Турцию. Однако это будет не просто "лежбище у моря", а отдых с лечением", - подытожила Елена Василевская.