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Сразу четыре заместителя премьер-министра Беларуси приняли участие в проекте "Вопрос номер один"

Главное богатство народа - независимость, возможность самостоятельного выбора, право быть хозяевами на своей земле. И белорусам необходимо сберечь и приумножить все достижения государства.

Об этом в проекте "Вопрос номер один" заявили вице-премьеры Беларуси. В этот раз программа вышла в нестандартной форме - с участием сразу четырех заместителей премьер-министра. Ключевая тема - устойчивый фундамент, на котором стоит наша независимость.

В его основе - модернизированная экономика, работа промышленных флагманов, крепкое сельское хозяйство, социальная политика.

Сколько иностранцев в белорусских здравницах? Каких зарубежных гостей ждем на фестивалях? Что в белорусском машиностроении может оставить надолго позади себя конкурентов? Какие крупнейшие проекты импортозамещения реализует Беларусь в ближайшее время?

Проект "Вопрос номер один", гостями которого стали четыре вице-премьера страны, доступен на YouTube-канале Агентства теленовостей.

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