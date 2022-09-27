Сразу два мировых рекорда установлено на мероприятии "Чемпионы мира за сильную Беларусь"

Сразу два рекорда мира установленосегодня на спортивно-патриотическом мероприятии "Чемпионы мира за сильную Беларусь", приуроченном ко Дню работника уголовного розыска МВД, который отмечается 5 октября.

Многократные рекордсмены Книги рекордов Гиннесса Вячеслав Хоронеко и Сергей Заславский подали заявки в международные инстанции. Сегодня в спорткомплексе "Динамо" под судейством независимых экспертов они поражали публику.

Вячеслав Хоронеко и Сергей Заславский пропагандируют здоровый образ жизни, ратуют за более тщательное спортивное воспитание белорусов и надеются, что люди, наблюдая подобные результаты, вдохновятся их примерами.