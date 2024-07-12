Сразу два сотрудника БТ попали на престижное обучение в российскую "Мастерскую новых медиа"

Более 70 медиатехнологов, медиаменеджеров, журналистов и медиаэкспертов из шести стран стали участниками нового медиапотока российской программы "Мастерская новых медиа".

Участники нынешнего медиапотока - руководители медиа, журналисты, создатели контента и блогеры из 32 регионов России и шести стран (Италия, Франция, Индия, Эстония, Туркменистан и Беларусь). В их числе - блогер, популяризатор науки и образования Сергей Подковальников, главный редактор агентства РИАМО Николай Дремлюга, историк, военный репортер из Франции, освещающий события в Донбассе, Лоран Браяр, корреспондент издательского дома "Московский комсомолец" Екатерина Степанова, а также главный директор главной дирекции интернет-вещания Белтелерадиокомпании Александр Хоровец и его заместитель, заведующий отделом интернет-новостей, Елена Ларина.





Мастерами медиапотока, которые будут делиться своим опытом с участниками Мастерской, стали:

К слову, конкурс на обучение составил 36 человек на место.

"Главное, чему я хочу научить участников моей Мастерской, - нелинейному мышлению, - сказал Арам Габрелянов. - Они будут не только слушать лекции, но и выполнять задания, общаться со спикерами и обмениваться мнениями, получать обратную связь и разрабатывать свои собственные проекты".

Владимир Табак пообещал, что в этом году у него и его команды будет необычная мастерская: "Она будет посвящена не только развитию профессиональных компетенций и навыков, но и личности, тому, как разобраться в самих себе, чтобы эти приобретенные навыки помогали успеху. Будем говорить и про создание и развитие личного бренда. На эту Мастерскую я пригласил экспертов, чей жизненный путь я знаю, который во многом близок моему".

После обучения медийщики войдут в самое большое медиасообщество России. Это откроет еще больше возможностей для совместного творчества, создания новых проектов и поддержки уже существующих.

"Мастерская новых медиа - далеко не только про образование. Это, в первую очередь, про сообщество специалистов, - отметила основатель "Мастерской новых медиа", замгендиректора АНО "Диалог Регионы" Юлия Аблец. - Ценно, что сообщество пополняется медийщиками из других стран, это позволяет нам вместе формировать объективную картину мира".

Спикерами нынешнего обучения станут более 80 экспертов. Участников ожидают мастер-классы, нетворкинг, лекции и практики.





"В Союзном государстве появилось место силы, концентрации экспертных умов России, место с современными методиками и технологиями обучения, где патриоты-белорусы вместе с россиянами и, как оказалось, даже с итальянцами, французами, медийщиками из Эстонии, Индии, Туркменистана могут получать новые знания, которые будут направлены на созидание внутренних медиаресурсов каждой из стран. С удовольствием поделюсь с коллегами собственным опытом работы. А это - более 14 лет на разных должностях в теле- и интернет-журналистике Беларуси", - рассказал главный директор главной дирекции интернет-вещания Белтелерадиокомпании Александр Хоровец.

"Мастерская новых медиа" - программа для медиатехнологов. Ее выпускниками уже стали 987 человек из России, Беларуси и Бельгии, из которых более 100 существенно продвинулись по карьерной лестнице. Участники сообщества реализуют более 150 социальных медиапроектов.



























