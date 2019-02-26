Сразу несколько белорусских районов могут попасть в опасную зону паводков

Гидрологи и сотрудники МЧС мониторят ситуацию круглосуточно. Пока она спокойная. Малое количество снега наводнений не обещает. А вот талые воды из России могут значительно поднять уровень воды в белорусских реках.

Весеннее потепление заставляет быть бдительными и рыбаков, правда, халатное отношения к мерам безопасности все же приводит к трагедии. Так, на озере Черном трое мужчин во время рыбалки погибли, провалившись под лед, еще одного доставили в больницу.

Как готовятся встретить паводок на Полесье - узнала Анна Ковалева.





Схема действий экстренных служб расписана до мелочей. Сейчас главное - отработать технику и быть готовыми к любой паводковой ситуации: от эвакуации людей и помощи пострадавшим до тушения пожаров в затопленных поселках, куда наземная техника просто не сможет добраться.



В Гомельской области уже сформировано порядка 20 сводных отрядов. Их задача - реагировать на паводковые ЧП. Мониторинг круглосуточный. Особое внимание к рекам, которые прошлой весной заставили поволноваться. Среди них - Хоропуть в городе Добруш. Ближайшие дома она подтопила лишь немного, а вот участки почти целиком ушли под воду. В эпицентре тогда оказались 85 подворий и 75 хозпостроек. Среди них и владения семьи Тамары и Владимира Еланковых.



Еще одна артерия - Ипуть - петляет по всему Добрушу. Обычно она и приносит талые воды из России. Поэтому подготовка к паводку здесь всегда серьезная. Сейчас специалисты укрепляют берега, прилегающие к автотрассам. Тонны песка везут для укрепления дамб. А после прошлогодних разливов Хоропути даже сделали водоотводящий канал, чтобы этой весной чрезвычайные ситуации для местных жителей свести к нулю.







