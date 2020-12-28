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Сразу несколько нужных для комфортной жизни объектов открылись на севере страны
В Поставском районе построили современную станцию обезжелезивания, а в Бешенковичском - еще к одному агрогородку подведен газопровод. И эта работа в регионах системная. К примеру, за 5 лет только в Витебской области построили около сотни станций обезжелезивания. О важных проектах в сельской местности - в рубрике "Панорамы" - "Нужное людям".
Вера Гриб - на заслуженном отдыхе - более 30 лет проработала на почте. Знает всех жителей агрогородка. Говорит, что сейчас газификация - самая обсуждаемая тема среди местных. На голубое топливо перевели три многоквартирных дома. Но пока преимущества оценили только хозяйки на кухне. Мечтают, когда и отопление проведут, как в городе.
Агрогородок перспективный. До райцентра - пару километров. Есть хозяйство, где ценят молодых, целеустремленных работников. К слову, в этом году на севере страны средства направлены на газификацию сельских населенных пунктов в восьми районах.
Жители ждали прихода голубого топлива. Создано два кооператива. Перспектива газификации - более 130 частных домов, а также сельскохозяйственные объекты местного предприятия.
И сегодня в агрогородке - праздник. Символический факел зажгли в присутствии местных жителей. К слову, просьбу - провести газ люди озвучивали во время личных приемов и прямых телефонных линий. О комфорте мечтали. Ведь, чтобы зимой в доме было тепло, нужен большой запас дров. А еще много сил и времени, которого сельчанам не хватает даже зимой, когда все сельхозработы позади.
Никаких посторонних запахов и вкусов. В домах жителей горпоселка Воропаево - теперь кристально чистая вода. Здесь открылась станция обезжелезивания. Очистка проходит в два этапа, автоматизированная станция - одна из самых современных в регионе.
В Поставском районе - три станции обезжелезивания воды. В ближайшее время откроют еще столько же, что позволит жителям деревень пользоваться чистой и качественной питьевой водой.
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