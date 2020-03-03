Новые школы, детские сады и поликлиники появятся в Минском районе

В поселке Копище построили школу на 1020 мест. Занятия в новостройке начнутся первого сентября. Тут же появится и детский сад на 150 мест. Еще одно учреждение образования для дошкольников появится и в Ратомке. Кроме того, новую школу на 780 мест начали строить и в Колодищах. В этом же поселке в этом году сдадут в эксплуатацию и два новых детских сада.



В этом году в Боровлянах начнут строить большую поликлинику. Нынешнее здание после реконструкции станет детской и стоматологической поликлиникой.



