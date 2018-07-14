Городские службы провели большие учения

Сразу несколько стихийных бедствий в Жодино. Сильный ураган выбросил на дорогу несколько деревьев и заблокировал автобус со школьниками, а крыша центрального торгового центра - под угрозой обрушения. К счастью, это только сценарий больших учений, которые провели городские службы. Спасатели, медики, Госавтоинспекция и коммунальщики отрабатывали взаимодействие в максимально сложных условиях.