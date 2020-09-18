Сразу несколько выставок собак с родословной прошли в Бресте

Сразу четыре выставки четверолапых на одной площадке организовал брестский клуб собаководов "Фауна". Участие в них приняли около полутысячи питомцев самых разных пород.



Для многих людей, которые посвящают собакам все свое свободное время, участие в таких выставках - честь: они многого достигли в дрессировке, питомцы отвечают существующим стандартам породы, и для хозяев они - одни из лучших в мире.



Еще несколько десятков собак разных пород были представлены и на традиционной Брестской межрайонной выставке охотничьих собак. Здесь на четырех рингах эксперты оценивали их уже по другим критериям.



Все они разные по породам, предназначению, но для хозяев их охотничьи качества не всегда главные. Тот, кто любит собак и воспитывает их, относится к своим питомцам по-особенному. К тому же, собака на охоте для многих создает особый настрой.



Для победителей выставки были предусмотрены награды. Правда, дипломы разных степеней получали хозяева, но, похоже, их питомцы остались не в обиде.



