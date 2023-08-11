Сразу три детских сада возводят в Минске

Комфортные условия для развития самых юных белорусов. Сразу три детских сада возводят в столице. Уже этой осенью новостройки примут почти 900 воспитанников. Дошкольные объекты откроют в Соколе, а также в микрорайонах Новинки и Брилевичи. Так, на стройплощадке по улице Чурлениса сейчас работают полторы сотни специалистов. Готовность фасадов более 90 процентов. Завершается внутренняя отделка, а в конце августа начнут сборку мебели. Оборудуют двенадцать групп, в том числе ясельные. Будут работать бассейн, спортивный и музыкальный залы. Детский сад рассчитан на 230 мест.