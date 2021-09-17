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Сразу три подарка в честь нового праздника вручены жителям Могилева

Это первая очередь путепровода, соединяющего площадь Космонавтов и микрорайон Спутник, новая площадь - Единства (возле диагностического центра) и новый символ - памятный знак, посвященный празднику, в виде василька. В торжественном его открытии приняли участие глава Администрации Президента, представители общественных объединений и жители города.

Сегодня пришли люди разных поколений, разного возраста. По зову сердца, которые болеют за Беларусь, за нашу страну, желают ей только процветания. Поэтому я поздравляю и могилевчан, и всех жителей Беларуси с новым государственным праздником. Новых свершений и новых побед нашей стране.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси

Гостям праздника по случаю открытия новой площади БРСМ предложил патриотический квест - собрать спилс-карту с изображением Беларуси.

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