Сразу три подарка в честь нового праздника вручены жителям Могилева

Сегодня пришли люди разных поколений, разного возраста. По зову сердца, которые болеют за Беларусь, за нашу страну, желают ей только процветания. Поэтому я поздравляю и могилевчан, и всех жителей Беларуси с новым государственным праздником. Новых свершений и новых побед нашей стране.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси