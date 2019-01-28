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Сразу три золотых медали в престижном конкурсе "Бренд года" завоевала компания "Санта Бремор"
Своеобразный национальный "Оскар" в области маркетинга крупнейший производитель продуктов питания в Европе получил, благодаря выбору потребителей. Опрошены свыше тысячи независимых экспертов. Еще одно достижение 2018 года - рекордный объем выпуска. Свыше 100 тысяч тонн готовой продукции - это лучший показатель за 20 лет работы компании. О заслуженных победах и перспективных планах - репортаж Виктории Антоненковой.
Главный приз - доверие покупателей. "Санта Бремор" проводит десятки исследований ежегодно, чтобы быть на одном языке с потребителем знать предпочтения и создавать индивидуальные предложения в каждой категории производимых продуктов. В этом году среди лучших бренд "Бабушка Аня" - в категории "Пельмени", "ЮККИ" - в категории "Мороженое" и "Санта Бремор"- в категории "Рыба и морепродукты".
В этом цеху десятки рук и машин непрерывно "лепят" пельмени и вареники по домашним рецептам. Несмотря на объемы - порядка 30 тонн в сутки - полуфабрикаты под брендом "Бабушка Аня" приготовлены с любовью. Мука - только высшего сорта, все начинки - натуральные. А ассортимент - удивляет и будет расти: уже в этом году начнут выпускать блинчики.
Сегодня в линейке компании свыше тысячи наименований продуктов. А на экспортной карте - 37 стран: экзотические Иордания и Эмираты, далекие Америка и Новая Зеландия. И для каждого потребителя в любой точке земного шара "Санта Бремор" нашел индивидуальный подход.
В этом году компания "Санта Бремор" познакомит со своей продукцией еще больше потребителей. В планах - освоение новых рынков, увеличение объемов и внедрение в производство инновационных технологий. Неизменными останутся только превосходное качество и вкус продукции "Санта Бремор".
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