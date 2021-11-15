Среди беженцев на границе находится до 500 детей, в том числе и груднички

Угрожающе выглядит погранпереход "Брузги". Полицейских в оцеплении куда больше, чем приблизившихся к проволоке беженцев. Последние по-прежнему на холодном бетоне, в спальных мешках, в палатках - уставшие, голодные, но не готовы отступить. Вместе со взрослыми ждут и дети. К сожалению, им трудно понять, почему они далеко от дома, почему им приходится мерзнуть, голодать и очередную ночь спать в поле, без каких-либо условий цивилизации. У взрослых силы на исходе - они также мало понимают, что происходит. На границе может находиться до 500 детей, в том числе и грудничков. Восьмой день противостояния они готовятся спать на земле.