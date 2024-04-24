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Среди делегатов ВНС главная медсестра Лепельской ЦРБ - в учреждении для просмотра прямой трансляции из Дворца Республики отвели актовый зал

Представители всех сфер деятельности обсуждают тезисы, озвученные сегодня главой государства.

В Лепельской ЦРБ для просмотра прямой трансляции из Дворца Республики отвели актовый зал. Среди делегатов главная медсестра больницы, которая на таком высоком уровне представляет свой район. Развитие медицины - важнейшее направление для нашей страны.

Качественную помощь должны получать и в Минске, и в небольшой деревне - реальная задача для белорусского здравоохранения. В районах идет обновление оборудования и усовершенствование методов работы, активно внедряются цифровые технологии.

Как отметил глава государства, мы должны приложить максимальные усилия для скрепления нашего народа, начиная с малых рабочих коллективов. Ввиду этого возлагаю большие надежды на Всебелорусское народное собрание, которое будет реализовывать наши интересы для сохранения той страны, которую мы имеем в данный момент и для укрепления ее в будущем.Президент подчеркнул, что медицина в нашей стране находится на высшем уровне. И мы, как медицинские работники, должны прилагатьбольше усилий, чтобы медицина развивалась в нашей стране еще лучше.Я абсолютно согласна с главой государства, что все мы единое целое. Т.е. мы трудимся на благо нашей Родины, на благо нашего народа. И очень важно, чтобы медицина оставалась доступной не только в городе, но и в сельской местности.Беларусь занимает хорошую позицию в рейтинге по оказанию помощи женскому населению. У нас обновляется оборудование. Мы стараемся для населения, прорабатываем каждую позицию, чтобы была доступность.
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В Лепельской ЦРБ продолжается усовершенствование оказания медицинских услуг. Есть кабинет КТ, на высоком уровне оказывается хирургическая помощь.

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