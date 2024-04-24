Среди делегатов ВНС главная медсестра Лепельской ЦРБ - в учреждении для просмотра прямой трансляции из Дворца Республики отвели актовый зал

Как отметил глава государства, мы должны приложить максимальные усилия для скрепления нашего народа, начиная с малых рабочих коллективов. Ввиду этого возлагаю большие надежды на Всебелорусское народное собрание, которое будет реализовывать наши интересы для сохранения той страны, которую мы имеем в данный момент и для укрепления ее в будущем.

Президент подчеркнул, что медицина в нашей стране находится на высшем уровне. И мы, как медицинские работники, должны прилагатьбольше усилий, чтобы медицина развивалась в нашей стране еще лучше.

Я абсолютно согласна с главой государства, что все мы единое целое. Т.е. мы трудимся на благо нашей Родины, на благо нашего народа. И очень важно, чтобы медицина оставалась доступной не только в городе, но и в сельской местности.

Беларусь занимает хорошую позицию в рейтинге по оказанию помощи женскому населению. У нас обновляется оборудование. Мы стараемся для населения, прорабатываем каждую позицию, чтобы была доступность.