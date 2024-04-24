3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Среди делегатов ВНС главная медсестра Лепельской ЦРБ - в учреждении для просмотра прямой трансляции из Дворца Республики отвели актовый зал
Представители всех сфер деятельности обсуждают тезисы, озвученные сегодня главой государства.
В Лепельской ЦРБ для просмотра прямой трансляции из Дворца Республики отвели актовый зал. Среди делегатов главная медсестра больницы, которая на таком высоком уровне представляет свой район. Развитие медицины - важнейшее направление для нашей страны.
Качественную помощь должны получать и в Минске, и в небольшой деревне - реальная задача для белорусского здравоохранения. В районах идет обновление оборудования и усовершенствование методов работы, активно внедряются цифровые технологии.
Как отметил глава государства, мы должны приложить максимальные усилия для скрепления нашего народа, начиная с малых рабочих коллективов. Ввиду этого возлагаю большие надежды на Всебелорусское народное собрание, которое будет реализовывать наши интересы для сохранения той страны, которую мы имеем в данный момент и для укрепления ее в будущем.Президент подчеркнул, что медицина в нашей стране находится на высшем уровне. И мы, как медицинские работники, должны прилагатьбольше усилий, чтобы медицина развивалась в нашей стране еще лучше.Я абсолютно согласна с главой государства, что все мы единое целое. Т.е. мы трудимся на благо нашей Родины, на благо нашего народа. И очень важно, чтобы медицина оставалась доступной не только в городе, но и в сельской местности.Беларусь занимает хорошую позицию в рейтинге по оказанию помощи женскому населению. У нас обновляется оборудование. Мы стараемся для населения, прорабатываем каждую позицию, чтобы была доступность.
В Лепельской ЦРБ продолжается усовершенствование оказания медицинских услуг. Есть кабинет КТ, на высоком уровне оказывается хирургическая помощь.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ